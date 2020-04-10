Женщина скончалась на похоронах матери, умершей от коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T06:48:33+03:00

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Женщина умерла на похоронах своей матери, которая накануне скончалась от последствий коронавируса.

Инцидент произошел в Британии. Сообщается, что 32-летняя Лора Ричардс, присутствовавшая на церемонии погребения усопшей 63-летней Джули Мерфи на кладбище Атерстоун, внезапно упала на землю. Присутствующие подумали, что от душевных переживаний о кончине матери она упала в обморок. Однако спустя некоторое время стало понятно, что она мертва, сообщает Daily Mail.

Причиной смерти Лоры стал сердечный приступ. Ее похоронили рядом с матерью и отцом. Из-за введенного в стране карантина проститься с умершей смогли всего пять человек.

Напомним, в мире число случаев инфицирования коронавирусом превысило 1 миллион 600 тысяч человек. Сайт kp.ru писал, что в нашей стране пик заражения covid-19 еще не пройден.

ИСТОЧНИК KP.RU