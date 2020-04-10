Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона человек

10 Апр 2020 2020-04-10T08:34:41+03:00

По состоянию на утро 10 апреля в мире 1 601 984 человек заразились коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 1,6 миллиона. Об этом известно из данных американского Университета Джонса Хопкинса, который ведёт статистику.

По состоянию на утро 10 апреля 1 601 984 заразились коронавирусом, а 355 066 человек вылечились.

Наибольшее количество зафиксированных заражённых в США, Испании и Италии.

В Штатах заражены 466 тысяч человек, а погибли уже 16 690. Выздоровели 25 988 пациентов

Число заболевших в Испании превысило 153 тысяч человек, из них 15 447 погибли, а 52 165 - выздоровели.

В Италии зафиксировали более 143 тысяч случаев заражения коронавирусом. При этом 18 279 скончались, а 28 470 пациентов вылечили и выписали из больниц.

Напомним, в России по состоянию на 10 апреля зафиксировано 10 131 заражённый коронавирусом, из них 6 698 в Москве. Всего в стране выздоровели 698 пациентов, а скончались 76 человек, сообщает сайт стопкоронавирус.рф, на котором опубликованы официальные данные оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU