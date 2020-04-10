Лев Лещенко рассказал о своём самочувствии после коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T10:02:57+03:00

Лев Лещенко подчеркнул, что он выздоровел благодаря врачам, "которые сейчас на передовой" Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Народный артист Лев Лещенко, недавно перенесший коронавирус, сообщил, что от возникшего воспаления лёгких у него пока есть остаточные явления, однако он чувствует себя гораздо лучше и поблагодарил врачей в Коммунарке.

- Я очень рад, что я здоров, - добавил артист в программе "Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой" на Радио Комсомольская правда.

Арина Шарапова также призналась Лещенко, что танцует под его песни и спросила делает ли это и сам артист.

- Я сейчас не в том состоянии, чтобы танцевать, - отметил артист и добавил, что чувствует себя неплохо, хотя выздоровление пришло не очень быстро, поскольку воспаление лёгких "лечится не один день".

Лев Лещенко подчеркнул, что он выздоровел благодаря врачам, "которые сейчас на передовой", а также благодаря вниманию и заботе медперсонала больницы в Коммунарке.

ИСТОЧНИК KP.RU