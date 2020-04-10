2020-04-10T10:20:30+03:00
Общество

"Андрюша, мы нарушили режим самоизоляции": Лев Лещенко рассказал о съёмках программы, которые он посетил, будучи на карантине

Несмотря на полученное предписание, артист ппринял участие в передаче, посвящённой Валентине Толкуновой
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лев Лещенко рассказал в эфире Радио Комсомольская правда, что знал о нарушении своего карантина, когда ехал на съёмки программы Андрея Малахова.

Народный артист России отметил, что был на передаче, поскольку руководство телеканала уговорило его на участие. Лев Лещенко подчекрнул, что пошёл на это, потому что программа была посвящена памяти Валентины Толкуновой.

- Я не мог не прийти на эту программу, - поделился Лещенко, - Но когда закончилась программа, я встал и сказал: "Андрюша, мы нарушили режим самоизоляции, особенно я", - передал он свой разговор с Малаховым и добавил, что тот ему ответил: "Лев Валерьянович, не отчаивайтесь, будем болеть вместе".

Певец заявил, что не сообщения о том, что он обвинял телеведущего Андрея Малахова, лживы, поскольку приглашение на съёмки поступило не от него.

Напомним, съёмки проходили 17 марта, а накануне 16 марта Лещенко получил письмо, предписывающее соблюдать строгий карантин. 11 марта он вернулся из гастрольной поездки по США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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