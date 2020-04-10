Следователи раскрыли подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском

10 Апр 2020 2020-04-10T10:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Следственном комитете рассказали о расследовании уголовного дела по факту крушения в 2010 году польского президентского самолета Ту-154М в Смоленске. В той авиакатастрофе погибли первые лица государства. Расследование длится уже десять лет. Вопросов по этому делу было много, главный из них, могли ли лайнер взорвать. Такая версия возникла практически сразу.

- Версия о возможном взрыве на борту «Ту-154М» не нашла своего подтверждения. Доводы иностранных специалистов о наличии следов взрывчатых веществ полностью опровергнуты экспертами, проводившими многочисленные судебные экспертизы как на территории Российской Федерации, так и на территории Республики Польша,- сообщили в СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU