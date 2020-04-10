2020-04-10T12:05:09+03:00
Общество

В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей

В связи с пандемией коронавируса конференция с представителями Фонда Александра Печерского пройдет в видеоформате
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Конференция станет частью выставки "Непокоренные". На фото: Кирилл Чубченков и Михаил Девятаев, снимки стали частью экспозиции. Предоставлено Фондом Александра ПечерскогоКонференция станет частью выставки "Непокоренные". На фото: Кирилл Чубченков и Михаил Девятаев, снимки стали частью экспозиции. Предоставлено Фондом Александра Печерского
Изменить размер текста:

Международной день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля. К этой дате в Музее Победы и Фонде Александра Печерского приготовили большую конференцию, но из-за пандемии коронавируса она пройдет в видеоформате.

В мероприятии примут участие не только российские ученые, историки, но и представители других стран. Например, Тель-Авивский университет представит военный историк Яков Фальков, а Белорусский государственный университет, доцент исторического факультета Козак Кузьма.

Конференция станет частью масштабного проекта, который стартовал в начала года, выставка получила название «Непокоренные». Многочисленные фотографии, документальные свидетельства того времени рассказывают россиянам о героизме соотечественников.

- Еще одна задача - напомнить европейской и мировой общественности о ключевой роли советских военнопленных в лагерном сопротивлении, а Красной Армии – в освобождении лагерей и спасении узников нацистских застенков,- рассказывают организаторы проекта.

В Музее победы напоминают, что не было ни одного нацистского лагеря, где не существовало бы подпольной организации. Узники из «Сопротивления» готовили побег или восстание. Чаще всего возглавляли такие группы именно советские граждане, офицеры, попавшие в плен, солдаты Красной армии.

- Достаточно упомянуть восстание узников Собибора 14 октября 1943 года, восстание во Флоссенбюрге 1 мая 1944 года, деятельность подполья в Заксенхаузене во главе с генералом Александром Зотовым; массовый побег из Маутхаузена в феврале 1945-года, - напомнили в музее.

Конференция состоится 10 апреля в 13.00 по московскому времени.

Гостям напоминают, что музей закрыт, но есть ютуб-канал, где можно посетить выставки вируально.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нарколог сообщил, что употребление алкоголя повышает вероятность заражения коронавирусом
В Москве начали проверять монастыри на коронавирус
В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей
Минфин купил у ЦБ 50% акций Сбербанка
В Москве первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу
"Не затягивайте переписку": В Роскачестве объяснили, как общаться на сайтах знакомств в период пандемии коронавируса
Тайра Бэнкс рассказала, что набрала 15 кг в карантине и не планирует останавливаться
Главный внештатный инфекционист Минздрава Московской области рассказала о второй волне COVID-19
Большинство новых пациентов с коронавирусом в Москве младше 65 лет
Снижение платежей за ЖКХ сделает их менее доступными для оплаты
В России может сократиться число точек по оплате за ЖКХ
Путин поручил перепрофилировать врачей для лечения коронавируса
Московских мошенников поймали на продаже 350 фальшивых тестов на коронавирус
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
Переболевший коронавирусом принц Чарльз отметил годовщину свадьбы с Камиллой Паркер
Собянин рассказал, как высылают и наказывают китайских туристов в Москве
Собянин о вспышке коронавируса в Китае: «Когда мы видели репортажи из Уханя, то это было не для слабонервных»
Курс рубля на 10 апреля 2020: доллар вырос до 74,39 рублей, евро - до 81,28 рубля
Собянин: Пик заболеваемости коронавирусом еще не наступил
"Не сидеть рядом": Из-за коронавируса в РЖД разработали новую схему размещения пассажиров в вагонах
Следователи раскрыли подробности дела о крушении самолета Качиньского под Смоленском
84% жителей России перестали видеться с друзьями из-за коронавируса
Лев Лещенко рассказал, почему две недели не мог отвечать на звонки
Лещенко сказал, как после пандемии коронавируса поменяется российская эстрада
Сделка ОПЕК сорвалась из-за отказа Мексики сокращать производство
Число выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 350