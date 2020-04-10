В Музее Победы расскажут о героях Движения Сопротивления из нацистских концлагерей

10 Апр 2020 2020-04-10T12:05:09+03:00

В связи с пандемией коронавируса конференция с представителями Фонда Александра Печерского пройдет в видеоформате

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Международной день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля. К этой дате в Музее Победы и Фонде Александра Печерского приготовили большую конференцию, но из-за пандемии коронавируса она пройдет в видеоформате.

В мероприятии примут участие не только российские ученые, историки, но и представители других стран. Например, Тель-Авивский университет представит военный историк Яков Фальков, а Белорусский государственный университет, доцент исторического факультета Козак Кузьма.

Конференция станет частью масштабного проекта, который стартовал в начала года, выставка получила название «Непокоренные». Многочисленные фотографии, документальные свидетельства того времени рассказывают россиянам о героизме соотечественников.

- Еще одна задача - напомнить европейской и мировой общественности о ключевой роли советских военнопленных в лагерном сопротивлении, а Красной Армии – в освобождении лагерей и спасении узников нацистских застенков,- рассказывают организаторы проекта.

В Музее победы напоминают, что не было ни одного нацистского лагеря, где не существовало бы подпольной организации. Узники из «Сопротивления» готовили побег или восстание. Чаще всего возглавляли такие группы именно советские граждане, офицеры, попавшие в плен, солдаты Красной армии.

- Достаточно упомянуть восстание узников Собибора 14 октября 1943 года, восстание во Флоссенбюрге 1 мая 1944 года, деятельность подполья в Заксенхаузене во главе с генералом Александром Зотовым; массовый побег из Маутхаузена в феврале 1945-года, - напомнили в музее.

Конференция состоится 10 апреля в 13.00 по московскому времени.

Гостям напоминают, что музей закрыт, но есть ютуб-канал, где можно посетить выставки вируально.

ИСТОЧНИК KP.RU