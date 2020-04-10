2020-04-10T12:33:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В России составили первый протокол за нарушение социальной дистанции

Правоохранители поймали россиянина, нарушившего дистанцию от других граждан
Ксения АНУФРИЕВА
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Российские правоохранители составили первый в стране протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра.Российские правоохранители составили первый в стране протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российские правоохранители составили первый в стране протокол за нарушение дистанции от других граждан более одного метра. Об этом Интерфаксу 10 апреля сообщил Леонид Соловьев, адвокат правозащитной организации «Апология протеста».

- Сегодня, в пятницу, сотрудники полиции составили первые протоколы на журналиста из московской области за игнорирование требований о сохранении дистанции в 1 метр от других граждан по статьям кодекса об административных правонарушениях, - сообщил адвокат.

Соловьев отметил, что ранее мужчину уже пытались привлечь за нарушение дистанции, однако суд решил вернуть дело в правоохранительные органы.

Данные случай стал первым в России по обстоятельствам, связанным с нарушением социальной дистанции в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сайт kp.ru писал, что сегодня первого нарушителя карантина на автомобиле остановили и отправили в больницу в Москве. Мужчина должен был оставаться на домашнем карантине по коронавирусу до 18 апреля, однако нарушил требования закона. До этого несколько столичных жителей были оштрафованы на 4 тысячи рублей за грубое нарушение режима домашней самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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