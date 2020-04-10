2020-04-10T13:32:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Анастасия Ракова: «Столичные больницы и скорая работают на пределе»

Количество московских госпитализированных резко увеличилось за последние дни
Ксения АНУФРИЕВА
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Анастасия Ракова: "В последнее время растет не только число госпитализированных с различными формами инфекции, но и количество больных с тяжелым течением болезни". Фото: Петр Ковалев / ТАССАнастасия Ракова: "В последнее время растет не только число госпитализированных с различными формами инфекции, но и количество больных с тяжелым течением болезни". Фото: Петр Ковалев / ТАСС
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Количество госпитализированных москвичей из-за коронавирусной инфекции по сравнению с данными прошлой недели выросло в два раза. Более 85% зараженных находятся в стационарах с пневмонией, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 10 апреля.

- В последнее время растет не только число госпитализированных с различными формами инфекции, но и количество больных с тяжелым течением болезни. Более 85% отправленных в больницы жителей города - с пневмонией. Вместе с ростом тяжелых больных резко увеличилась нагрузка на столичное здравоохранение. Столичные стационары и служба скорой помощи работают на пределе, - отметила вице-мэр российской столицы.

В больницах города более 6,5 тысяч инфицированных COVID-19 находятся в стационарах. Специалисты отмечают, что пик заболеваемости вирусом все еще не был достигнут, поэтому число заболевших продолжит расти в ближайшее время. В связи с этим сейчас крайне важно соблюдать режим самоизоляции и все меры предосторожности, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье близких.

Ранее глава городского оперативного штаба ответила kp.ru на самые важные вопросы о ситуации с опасной инфекцией в столице, рассказала, как проходит лечение заразившихся в московских стационарах и как правильно соблюдать карантин в домашних условиях. Анастасия Ракова также пояснила, сколько исследований на коронавирус и где проводят ученые-медики в Москве, и как помогают в борьбе с распространение инфекции волонтеры российской столицы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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