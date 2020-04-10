Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки

10 Апр 2020 2020-04-10T14:56:56+03:00

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Президент Владимир Путин сообщил, что переговоры по сокращению добычи нефти между странами будут продолжены. Об этом глава государства сказал во время сеанса видеосвязи с экипажем МКС. Она напомнил, что у России и США есть общие проекты, связанные с космонавтикой, но есть взаимодействие и по другим направлениям:

Президент поздравил экипаж МКС с предстоящим Днем космонавтикиФото: Кадр видео

ИСТОЧНИК KP.RU