2020-04-10T16:18:56+03:00
Общество

В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут

Новинку анонсировала в начале недели глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова
Юлия САЛЬНИКОВА
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Время ожидание результата тестирования сократилось в несколько разВремя ожидание результата тестирования сократилось в несколько разФото: REUTERS
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ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) представило тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса за 15-20 минут. Главное отличие этого вида лабораторного анализа в том, что оно основано на изотермической амплификации. То есть выявлять вирус можно при одной температуре, тогда как прежние исследования требовали разных температур на разных фазах. Это позволяет сократить время на получение результата до 15-20 минут.

Глава агентства Вероника Скворцова сообщила, что создали тесты на производство в Одинцово.

- Тестирование основано на методе изотермической амплификации, то есть выявлении РНК вируса. В отличие от метода полиразмерной цепной реакции (ПЦР), амплификация РНК происходит при постоянной температуре реакционной смеси, а также с использованием более производительных ферментов,- приводит сообщение агенства ТАСС.

При этом исследование ПЦР на коронавирус занимает около 90 минут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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