Минздрав: здравоохранение испытывает стресс по средствам защиты и ИВЛ
Михаил Мурашко, глава российского министерства здравоохранения, 10 апреля рассказал об оснащенность системы здравоохранения государства аппаратами искусственной вентиляции и средствами индивидуальной защиты.
- Мы видим, что системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов - это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких. Мобилизация уже произведена, она идет, - заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".
Мурашко отметил, что нужно создавать комплекс профилактических мер безопасности, чтобы не испытывать на прочность мировую медицину. Ее нужно сберечь для плановой и экстренной помощи. Глава министерства добавил, что весь комплекс мер сегодня выработан и реализуется.
Михаил Мурашко также сообщил, что в Российской Федерации на сегодняшний день достаточно 30-35% коек из 94 тысяч зарезервированных для больных коронавирусной инфекцией.
А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»