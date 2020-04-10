Минздрав: здравоохранение испытывает стресс по средствам защиты и ИВЛ

10 Апр 2020 2020-04-10T16:40:43+03:00

Мурашко отметил, что нужно создавать комплекс профилактических мер безопасности, чтобы не испытывать на прочность мировую медицину. Фото: Андрей АБРАМОВ

При этом «мобилизация» средств уже была произведена

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Михаил Мурашко, глава российского министерства здравоохранения, 10 апреля рассказал об оснащенность системы здравоохранения государства аппаратами искусственной вентиляции и средствами индивидуальной защиты.

- Мы видим, что системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов - это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких. Мобилизация уже произведена, она идет, - заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Мурашко отметил, что нужно создавать комплекс профилактических мер безопасности, чтобы не испытывать на прочность мировую медицину. Ее нужно сберечь для плановой и экстренной помощи. Глава министерства добавил, что весь комплекс мер сегодня выработан и реализуется.

Михаил Мурашко также сообщил, что в Российской Федерации на сегодняшний день достаточно 30-35% коек из 94 тысяч зарезервированных для больных коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU