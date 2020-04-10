2020-04-10T18:04:11+03:00
Общество

На Ямале врачи, борющиеся с коронавирусом, получили надбавки к зарплате и бесплатные гостиницы

Медперсонал может останавливаться в отелях, чтобы исключить риск заражения близких
Ксения БОГДАНОВА
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На Ямале для медперсонала, борющегося с коронавирусом, ввели надбавки к зарплате. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.На Ямале для медперсонала, борющегося с коронавирусом, ввели надбавки к зарплате. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.
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Ямал мобилизует силы на борьбу с коронавирусом. В больницы закупается новое оборудование, создаются дополнительные специализированные койки. Для медиков, которые на передовой спасают пациентов с COVID-19, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ввел региональные надбавки – 70 тысяч рублей в месяц для врачей, 50 – для персонала среднего звена, 30 – для младшего и 20 – для остальных работников. Перерасчет будет сделан с 16 марта, когда в округе ввели режим повышенной готовности.

- Это поддержка нашим медицинскими работникам, которые в период пандемии непосредственно оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул первый зам. директора окружного департамента здравоохранения Кирилл Трапезников. - Сейчас это около 100 человек, но при необходимости будут задействованы все 15 тысяч медработников округа.

Также по поручению губернатора Дмитрия Артюхова в четырех городах Ямала медперсоналу, работающему с коронавирусными больными, предоставили номера в гостиницах. Врачи и медсестры в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме могут поселиться в отелях, чтобы ограничить контакты со своими семьями и предотвратить риск заражения близких.

- Мировой опыт, к сожалению, говорит, что несмотря на все меры безопасности, остаётся риск того, что врачи могут заразиться этой болезнью. Медики сами попросили оградить их домочадцев от возможности заражения, поэтому мы приняли решение на базе гостиниц развернуть места отдыха с многоразовым горячим питанием, - рассказал Дмитрий Артюхов. - Убеждён, что в эти дни мы должны сделать все, чтобы условия работы наших медицинских работников были максимально комфортными.

В Инстаграме губернатор попросил жителей округа соблюдать все необходимые меры безопасности. Глава региона рассказал, что собирается увеличить в медучреждениях ЯНАО число мест для пациентов с COVID-19.

- Согласно рекомендациям Минздрава, на Ямале необходимо создать 272 специализированные койки для лечения тяжёлых больных этим вирусом. Они уже созданы. Но я дал поручение увеличить это рекомендованное число вдвое – до полутысячи. Дай Бог, они не пригодятся, но пусть будут, - написал губернатор на своей странице в соцсети.

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