2020-04-10T22:16:25+03:00
Общество

В Москве возбудили три уголовных дела о фейках мошенников о получении пособий онлайн

Неизвестные опубликовали ложные сообщения о материальной поддержке населения в связи с распространением коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве возбудили три уголовных дела о фейках мошенников о получении пособий онлайнВ Москве возбудили три уголовных дела о фейках мошенников о получении пособий онлайнФото: Александр ГЛУЗ
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Следственный Комитет завёл в Москве три уголовных дела из-за публикации мошенниками фейковых ссылок на сайты с возможностью получить пособия онлайн. Ложные сообщения о материальной поддержке населения в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по столице Юлия Иванова.

Как передает ТАСС дело заведено по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Представитель управления сообщила, что в мошенники предлагали москвичам получить пособия, не выходя из дома и переходя на различные онлайн сайты, один из которых перед выплатой предлагал произвести списание с банковской карты якобы для защиты от мошенничества.

Напомним, ранее Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих фейки о коронавирусе. Позже ложную информацию о заболевании опубликовали в Facebook, Instagram и ВКонтакте и распространяли в пределах пяти регионов страны - Санкт-Петербурге, Татарстане, Чувашской Республике, Пермском крае и Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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