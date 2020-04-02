2020-04-02T15:28:20+03:00
Общество

Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих фейки о коронавирусе

По требованию надзорного ведомства были удалены 28 ложных сообщений
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих фейки о коронавирусеГенпрокуратура выявила более 50 интернет-ресурсов, распространяющих фейки о коронавирусеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За два месяца Генпрокуратура России выявила 52 интернет-ресурса, которые разместили ложную информацию о коронавирусе в социальных сетях и интернет-изданиях. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

«В ходе мониторинга сети "Интернет" в феврале-марте генеральной прокуратурой РФ выявлены 52 интернет-ресурса, которые размещали так называемые фейки - недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сообщений, создающих угрозу», - сообщил он, уточнив, что по требованию ведомства были удалены 28 ложных сообщений.

Как писал сайт kp.ru, ранее в сети появились сообщения об «уничтожении элит» и «межнациональных стычках» из-за коронавируса. Генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к указанной информации и начала блокировать подобные фейки о коронавирусе.

Напомним, накануне Путин подписал закон, который предусматривает штраф до 5 миллионов рублей за распространяет заведомо ложную информацию об эпидемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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