Появился полный список отраслей, кредитование которых ЦБ облегчил из-за коронавируса

10 Апр 2020 2020-04-10T22:05:39+03:00

В него входит весь малый и средний бизнес

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Опубликован полный список отраслей, кредитование которых Центробанк России облегчил из-за ситуации с коронавирусом.

В него входит весь малый и средний бизнес; отрасли транспорт и туризм, включая гостиничный бизнес; искусство, спорт, отдых, кафе, организация развлечений и выставок, образование, а также стоматология и бытовые услуги.

Кроме того, в список попали непродовольственная розница, нежилая аренда, жилищное строительство; обслуживание авиаперевозок, автовокзалы и автостанции; автопром, техосмотр, продажа и ремонт автомобилей.

Напомним, ранее правительство утвердило ряд мер для устойчивого развития экономики в условиях коронавируса. Среди них шла речь о предоставление помощи малому и среднему бизнесу, таки как отсрочки по налогам и трехмесяное продление срока сдачи деклараций. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подготовке нового пакета поддержки бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU