Священник РПЦ умер от коронавируса в США

10 Апр 2020 2020-04-10T23:34:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Протодиакон Русской Православной церкви Александр Гусев скончался от коронавируса в США. Ему было 57 лет.

По словам протодиакона Андрея Кураева, отец Александр служил в храме Святых Царственных Мучеников в городе Рино штата Невада. Сообщается, что там он помогал врачам в больнице в связи с большим числом заболевших covid-19. Ранее, примерно неделю назад, медики диагностировали у священнослужителя пневмонию на фоне коронавируса, сообщил в пятницу, 10 апреля, в соцсетях Кураев.

- Просьба помолиться об утешении его супруги Марии, сына Александа и матери Лидии, - добавил он в своем после.

Клирик РПЦ Александр Гусев стал первой жертвой коронавируса за границей.

Напомним, число заболевших коронавирусом в США превышает 490 тысяч человек, а количество летальных случаев достигает 18 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU