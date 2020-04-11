2020-04-11T02:22:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно о смерти еще 8 пациентов с коронавирусом в Москве

Общее число за весь период распространения болезни в столице увеличилось до 58
Юлия КЕКОВА
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Общее число умерших в Москве возросло до 58Общее число умерших в Москве возросло до 58Фото: Андрей АБРАМОВ
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За последние сутки в Москве скончались 8 больных. За все время распространения коронавирусной инфекции умерли 58 пациентов, у которых был подтвержден положительный результат теста на covid-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с вирусом, почти все из них имели другие болезни, в следствии чего врачи не смогли избежать летального исхода. Возраст жертв, падших от инфекции и осложнений - 39-84 года.

Напомним, в России общее число умерших от covid-19 по данным портала стопкоронавирус.рф достигает 94 (без учета новых 8 случаев). Всего врачами было подтверждено в различных регионах страны свыше 11 тысяч заболеваний. В мире с начала объявленной ВОЗ пандемии число больных коронавирусом достигло весьма больших масштабов - более 1 миллиона 600 тысяч инфицированных. При этом число продолжает расти каждый день.

К слову, российские медики провели более миллиона тестов для диагностирования covid-19. Однако по словам главы Министерства здравоохранения РФ это не всегда нужно. По его словам, диагноз коронавирусная инфекция можно поставить смотря лишь на симптомы заболевания.

В связи с распространением болезни в мире власти многих стран принимают различные меры по поддержке населения, врачей и бизнеса, который тоже несет значительные убытки.

Сайт kp.ru уже сообщал о том, что делают российские власти не только для увеличения числа выздоровевших, но и тех, кто находится дома на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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