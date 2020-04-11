В России зарегистрирована тест-система для выявления иммунитета к коронавирусу

11 Апр 2020 2020-04-11T04:01:32+03:00

Российская тест-система для определения иммунитета к коронавирусу прошла регистрацию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь врачам будет проще определять, есть ли у человека антитела в инфекции

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Российские специалисты создали и зарегистрировали тест-систему, которая способна определить наличие у человека иммунитета к коронавирусу. Так, врачи смогут определять антитела к covid-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Также это позволит медицинским работникам определять эффективность разработанных вакцин для лечения коронавирусной инфекции у пациентов.

По информации ведомства, созданием этой тест-системы занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

- Центр Роспотребнадзора зарегистрировал тест на основе иммуноферментного анализа "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" для выявления антител к новому коронавирусу у людей, - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что ранее тест-системы уже прошли все необходимые испытания, в частности, технические, а теперь на них получено бессрочное регистрационное удостоверение.

Напомним, в России общее число зараженных covid-19 превысило 11 тысяч человек. В связи с активным распространением инфекции власти продлили режим самоизоляции до конца апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU