В России зарегистрирована тест-система для выявления иммунитета к коронавирусу
Российские специалисты создали и зарегистрировали тест-систему, которая способна определить наличие у человека иммунитета к коронавирусу. Так, врачи смогут определять антитела к covid-19, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Также это позволит медицинским работникам определять эффективность разработанных вакцин для лечения коронавирусной инфекции у пациентов.
По информации ведомства, созданием этой тест-системы занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".
- Центр Роспотребнадзора зарегистрировал тест на основе иммуноферментного анализа "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" для выявления антител к новому коронавирусу у людей, - рассказали в пресс-службе.
Уточняется, что ранее тест-системы уже прошли все необходимые испытания, в частности, технические, а теперь на них получено бессрочное регистрационное удостоверение.
Напомним, в России общее число зараженных covid-19 превысило 11 тысяч человек. В связи с активным распространением инфекции власти продлили режим самоизоляции до конца апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU