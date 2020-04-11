"Куда вы все претесь": Пригожин записал возмущенное обращение к нарушителям режима изоляции

11 Апр 2020 2020-04-11T08:14:45+03:00

Продюсер впервые за три недели вышел из дома и обнаружил множество машин и пешеходов в Москве

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Продюсер Иосиф Пригожин записал возмущенное обращение к россиянам из-за ситуации с коронавирусом. Он рассказал, что впервые за три недели вышел из дома и отправился в центр Москвы - на радио давали благотворительный концерт в поддержку врачей.

- Я был в шоке от числа машин и людей на улице,- признался Пригожин. - . Неужели все призывы президента, мэра, руководителей регионов, лидеров разных стран не являются для вас авторитетными? Не понимаю, как можно игнорировать.

Россия может пойти по "итальянскому сценарию", считает продюсер, только из-за "безалаберности граждан". В Москве растет число инфицированных, при этом тяжело больных становится все больше. Статистика заражения показывает - около половины случаев приходится на молодых людей и людей среднего возраста, от 18 до 45 лет. Пенсионеров среди зараженных не много, по мнению вирусологов, потому что они, в отличие от молодых, соблюдают режим изоляции.

- Вы что, правда, все тупые? - обратился к нарушителям режима продюсер.- Не хотите посидеть дома, чтобы пораньше выйти из этого кризисного положения? Я правда не понимаю... Куда вы все претесь? Что вы хотите в центре увидеть? Почему обязательно нужна палка для всех, кто еще должен вам сказать? Сидите дома.

Следующие меры, по его мнению, будут еще жестче предыдущих в Москве, поскольку жители столицы не понимают, что такие прогулки могут растянуть эпидемию на долгие недели.

prigozhin_iosif Пригожин записал возмущенное обращение к россиянам

ИСТОЧНИК KP.RU