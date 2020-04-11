2020-04-11T09:53:43+03:00
Общество

Пропуска для передвижения по Московской области в период самоизоляции: режим будут вводить поэтапно

Пропускной режим вводится в Московской области с 13 апреля
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Подмосковье увеличат численность патрулей полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДДВ Подмосковье увеличат численность патрулей полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДДФото: Иван ВИСЛОВ
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Пропуска для передвижения по Московской области в период самоизоляции потребуются жителям с 13 апреля. Решение об усилении мер борьбы с распространением коронавиурса подмосковные власти приняли вслед за Москвой.

Причина - увеличение числа новых случаев заражения, при этом стало больше тяжелых случаев заболевания, когда у пациентов на фоне инфицирования появляются осложнения основных болезней. В группе риска люди с хроническими заболеваниями - сахарный диабет, болезни сердечно -сосудистой системы. Коронавирус опасен для пожилых, но, как показывает статистика, пенсионеров с коронавирусом в больницах не много, очевидно, потому что они более ответственно отнеслись к соблюдению режима изоляции.

Чтобы не "дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах", губернатор Московской области Андрей Воробьев принял ряд новых мер по борьбе с пандемией: остановлена работа большинства компаний региона, с 13 по 19 апреля не будут работать такси, вводится пропускной режим:

- Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает,- объяснил губернатор.

Жителей региона просят регистрироваться на платформе Услуги.Мосрег.Ру при выходе из дома по уважительной причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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