2020-04-11T16:30:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников рассказал про "русское чудо", о котором все молчат

Врач сравнил статистику смертности от коронавируса в России и других странах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач и телеведущий Александр Мясников привёл разницу в статистике смертности пациентов от коронавируса в России и Германии. Он также отметил, что "коронавирус нас явно щадит, и это видно по цифрам".

- Все говорят о "германском чуде" и молчат про русское, а ведь у нас вирус унёс гораздо меньше жизней. При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах, не меньше Германии, - написал доктор Мясников в своей социальной сети.

Врач пояснил, что удивляющая весь мир низкая статистика смертности от коронавируса в Германии, где из 82 миллионов населения скончались 2 800 человек, не превосходит статистику в России, где из 145 миллионов человек скончались меньше 100 пациентов.

- При том, что тестируем мы в абсолютных цифрах не меньше Германии. И смерти от коронавируса сегодня не скроешь - тут статистика точная, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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