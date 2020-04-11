2020-04-11T17:23:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб объяснил очередь из «скорых» перед больницей в Химках

Всех пациентов в ближайшее время поместят в стационар
Анастасия ВАРДАНЯН
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Машины скорой помощи стоят в очереди перед больницей в ХимкахМашины скорой помощи стоят в очереди перед больницей в ХимкахФото: REUTERS
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История с публикацией многочисленных фото и видео огромной очереди из скорых на въезде в Федеральный клинический центр в Химках начала обрастать фантастическими слухами в социальных сетях. По одной из версий пользователей, машины неотложки якобы выстроились на дезинфекцию. Но это не так. В субботу, 11 апреля, ситуацию официально прокомментировали в оперативном штабе Москвы.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой поток пациентов за последние дни действительно увеличился. Все пациенты будут помещены в стационар и получат необходимую медпомощь, - сообщили «Комсомолке» в оперштабе столицы.

Такая загруженность связана с перепрофилированием этого крупного медицинского центра для приема пациентов с коронавирусом и пневмониями. По мнению экспертов, прием инфекционных пациентов требует значительное количество времени. При этом всех тяжелых больных обслуживают вне очереди.

Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказал врач столичной скорой помощи. Напомним, фотографии и видео, на которых более тридцати машин скорой стоят в очереди появились в соцсетях 10 апреля.

Очередь из «скорых» в Химках.

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В социальных сетях обсуждают очередь из скорых на въезде в Федеральный клинический центр в Химках и в других больницах Москвы и Подмосковья [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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