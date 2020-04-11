2020-04-11T19:49:46+03:00
Коронавирус Covid-19

США вышли на первое место в мире по количеству жертв коронавируса

В стране погибли уже 18 860 человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Наиболее тяжёлая ситуация в штате Нью-Йорк, где от коронавируса скончались уже 5 820 человекНаиболее тяжёлая ситуация в штате Нью-Йорк, где от коронавируса скончались уже 5 820 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США заняли первое место по количеству погибших от коронавируса, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, осуществляющий сбор статистических данных.

По состоянию на 11 апреля в США от COVID-19 скончались 18 860 пациентов. В Италии, занимавшей до этого первое место по числу жертв заболевания, зафиксировано 18 849 смертей.

Наиболее тяжёлая ситуация в штате Нью-Йорк. Там от коронавируса скончались уже 5 820 человек. Недавно там повысили штрафы за нарушение социальной дистанции, в лифте просят ездить по одному, а улицы патрулируют полицейские. В больницах города уже не хватает мест для пациентов, их размещают в госпиталях в парках, на кораблях и даже в кафедральном соборе.

Некоторые фабрики по производству алкоголя переключили часть производства на изготовление антисептиков объёмом 750 мл – это удобно для больниц, курьерских фирм и армий, которым необходимо большое количество антисептика. Планируется производство до 7,5 тысяч литров дезинфицирующего средства в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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