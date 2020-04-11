Дональд Трамп слишком полюбил ежедневные брифинги по коронавирусу

11 Апр 2020 2020-04-11T20:58:23+03:00

Источники из Белого дома утверждают, что президент США хочет использовать ситуацию с COVID-19 для повышения своих рейтингов

Изменить размер текста: A A

Дональд Трамп уделяет слишком много внимания ежедневным брифингам по ситуации с коронавирусом в США, что вызывает раздражение у его советников. Об этом со ссылкой на свои источники в администрации американского президента сообщает "Рейтер".

По данным агентства, для президента эти брифинги являются самой главным мероприятием в его рабочем графике. В то же время некоторые советники главы государства рекомендовали ему уделять меньше внимания брифингам, чтобы не отвлекаться от решения других задач и не вступать в пикировку с журналистами.

- Я рекомендовал ему это несколько раз, но президент думает, что подобные мероприятия очень хороши, в том числе и для рейтингов, - отметил собеседник "Рейтер".

Результаты соцопросов говорят, что Трамп действительно улучшил свои позиции, что, впрочем, типично для главы государства, который участвует в решении масштабного национального кризиса. Похожие результаты показывал и Джордж Буш-младший после террористических актов 11 сентября 2001 года.

ИСТОЧНИК KP.RU