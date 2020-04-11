2020-04-11T21:57:14+03:00
Наука

Космонавт Елена Серова рассказала, почему в России мало женщин-космонавтов и о революционном решении Шойгу

Перед Днём космонавтики Герой России ответила, почему в стране никогда не отправляли на МКС чисто женский состав
Ася КУЗНЕЦОВА
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В 2014 году Серова первой из россиянок вошла в состав основной экспедиции на станции, её космический полет продлился 167 сутокВ 2014 году Серова первой из россиянок вошла в состав основной экспедиции на станции, её космический полет продлился 167 сутокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Космонавт Елена Серова, ставшая четвёртой россиянкой, побывавшей на орбите Земли, рассказала, что российская космическая сфера направлена на повышение профессионализма космонавтов, поэтому рекорды вроде исключительно женских экипажей уже не актуальны.

Она также рассказала в интервью Федеральному агентству новостей, что в США женщин-космонавтов гораздо больше, чем в России, а в космос из российских коллег Серовой отправились только четверо, включая её саму. При этом Елена Серова отметила, что космонавт - не чисто мужская профессия, дело в том, что женщины сами не стремились в эту сферу, поскольку после Великой Отечественной войны женщины были призваны разрешить демографический кризис.

Лётчик-космонавт рассказала, что Министр обороны России Сергей Шойгу принял революционное решение, открыв в Краснодарском высшем военном авиационном училище приём девушек на обучение лётным специальностям.

- Девушки показывают такие замечательные результаты, которых не каждый молодой человек может достичь, - добавила Серова.

Она также рекомендовала девушкам, стремящимся в профессию космонавта, быть уверенными в своих силах и стремиться к мечте, отметив, что в работе космонавта необходимо помимо крепкого здоровья и высокой обучаемости быть и спортсменом, и учёным, и инженером, и врачом.

Напомним, в 2014 году Елена Серова стартовала в космос в качестве бортинженера-1 корабля "Союз ТМА-14М" вместе с командиром Александром Самокутяевым и бортинженером Барри Уилмором из США. После успешной стыковки корабля с Международной космической станцией Серова стала первой россиянкой, вошедшей в состав основной экспедиции на станции. Полет длился 167 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Космонавт Елена Серова рассказала, почему в России мало женщин-космонавтов и о революционном решении Шойгу
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