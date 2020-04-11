2020-04-11T22:44:08+03:00
Общество

Захарова рассказала, как написала песню для Фадеева и Валерии

Представитель МИДа написала стихи к композиции ещё полтора года назад
Ася КУЗНЕЦОВА
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Песню на стихи Марии Захаровой исполнили Максим Фадеев и ВалерияПесню на стихи Марии Захаровой исполнили Максим Фадеев и ВалерияФото: ТАСС
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как писала песню "До предела", которую исполнили Максим Фадеев и Валерия. Она отметила, что стихи были написаны ещё полтора года назад, а полтора месяца назад Фадеев решил оформить их в композицию.

- Макс Фадеев взял мой текст и сделал потрясающую музыкальную композицию и прислал ее мне на день рождения. Потом через какое-то время он говорит, что будем делать песню с Валерией, - рассказала она в эфире YouTube-канала "Соловьёв LIVE".

Мария Захарова также сообщила, что в стихах она поведала о своих эмоциях, ощущениях и впечатлениях, поэтому они получились такими "женскими". Припев пришлось переделать так, чтобы его смогли исполнять и от мужского, и от женского имени.

- И я крутила всячески, а там не ложится - обязательно женский род должен быть. И мы с Фадеевым бились наверное месяца полтора. Я ему давала варианты одного слова, а он говорил: еще, давай еще. И вдруг я ему прислала "разогнавшись до предела" - вот это оно. Это то, что нужно было, - рассказала Мария Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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