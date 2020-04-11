В ВОЗ сообщили, что число заражённых коронавирусом в мире превысило 1,6 миллиона

11 Апр 2020 2020-04-11T23:08:18+03:00

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Всемирная организация здравоохранения сообщила, что число заражённых коронавирусом во всём мире превысило отметку в 1,6 миллиона человек, а жертвами COVID-19 стали уже 99 690 пациентов.

В организации также сообщили, что наибольшее число заражённых зафиксировано в Европе - 839 257 человек.

Лидирующими странами по числу заболевших на сегодня являются США, Испания и Италия. Там выявлено 519 тысяч, 161 тысяча и 152 тысячи случаев заболевания соответственно.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Китае на лечение одного больного коронавирусом уходит около 3 тысяч долларов, на тяжелобольного - 21 тысяча долларов, а в самых критических случаях стоимость лечения достигала 142 тысяч долларов.

Напомним, по состоянию на 12 апреля в России зафиксировано 13 548 заболевших коронавирусом, из них 8 852 в Москве. Вылечились уже 1 045 человек, а скончались 106 пациентов. Российские специалисты провели уже 1,18 миллионов тестирований на выявление COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU