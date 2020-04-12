Ученые выяснили, что заразиться коронавирусом можно с расстояния 4 метров от больного
Ученые выяснили, что заразиться коронавирусом можно с расстояния 4 метров от больногоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новое исследование китайских ученых показало, что коронавирус может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии 13 футов, то есть примерно 4 метров от больного к здоровому человеку.
Об этом в воскресенье сообщает газета Daily Mail со ссылкой на исследование. Однако официальных данных, подтверждающих, что именно так можно заразиться коронавирусом, пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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