Песков о сравнении Путиным коронавируса с печенегами: Президент очень хорошо знает российскую историю
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, почему главе государства так близок пример с половцами и печенегами.
По его словам, Путин обращается к нему в сложных ситуациях.
- Я вам признаюсь, что я не знаю, чем это объяснить. Скажу точно, что президент очень хорошо знает нашу российскую историю, постоянно читает исторические материалы. В частности и мемуары, - сказал Песков.
Также он отметил, что с президентом довольно сложно спорить на какие-либо исторические темы - в них российский лидер ориентируется хорошо.
Сайт kp.ru писал, что Путин сравнил ситуацию с распространения с коронавирусом с печенегами, а врачей приравнял к военным, которые каждый день борются с болезнью на передовой. Ранее он заявлял, что режим повышенной самоизоляции в стране продлится до конца апреля, в стране еще не пройден писк заболеваемости.
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ИСТОЧНИК KP.RU