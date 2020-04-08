Врачей - приравнять к военным на передовой, а вирус - к печенегам

Президент России уже в третий раз обратился к гражданам страны с объявлением новых мер борьбы с пандемией коронавируса. На этот раз - в начале разговора с губернаторами. И это обращение заметно отличалось от предыдущих. Фактически Путин всыпал особо ретивым начальникам республик и областей, которые бросились соревноваться в жесткости карантинных мер, предупредив их — вы же так угробите экономику, задушите бизнес! Вы чего творите-то?

Одновременно президент поручил Правительству и ЦБ готовить новый План поддержки экономики и граждан.

А некоторые меры объявил сразу.

Вот главные из них. Плюс самые важные просьбы к народу.

ЧТО ОБЕЩАНО ВРАЧАМ

1. 33 млрд. рублей направлены на создание новых коек в больницах и инфекционных отделениях.

2. 13 млрд. рублей выделены на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и реанимобилей.

3. 10 млрд. рублей — на дополнительные выплаты врачам и медсестрам за повышенную нагрузку.

4. Кроме этого - по 80 тыс. рублей в месяц врачам, лечащим пациентов с коронавирусом.

По 50 тыс. рублей в месяц — фельдшерам, медсестрам и врачам скорой помощи, работающим с такими пациентами.

По 25 тыс. рублей в месяц — младшему медперсоналу и водителям скорой помощи.

5. Считать таких медиков работающими на передовой. И установить для них повышенные страховые выплаты, как для личного состава Вооруженных Сил.

ЧТО ПРИКАЗАНО ЧИНОВНИКАМ

1. Нельзя останавливать экономику. Закрывать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение между регионами, массово ограничивать работу предприятий. Это может привести к разрушительным последствиям!

2. Создать все условия, чтобы компании, предприниматели возвращались в нормальный график работы. Должен быть чёткий перечень организаций, работа которых ограничена. Остальные предприятия - не «грузить» справками и согласованиями.

3. Всем пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса отсрочить уплату страховых взносов в соцфонды на 6 месяцев, как это уже сделано для микропредприятий.

4. Для малого и среднего бизнеса отсрочены налоги, кроме НДС, на 6 месяцев. Чтобы через полгода им не пришлось сразу выплачивать накопленные долги, разрешить гасить их плавно, ежемесячно, в течение года.

5. Правительству и Центробанку в 5-дневный срок подготовить Программу дополнительной поддержки бизнеса.

ЧТО ОБЕЩАНО ГРАЖДАНАМ

1. Для тех, кто временно признан безработным, при начислении выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также других пособий, не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

2. Всем, кто потерял работу и обратился в Службу занятости после 1 марта, выплачивать в апреле, мае и июне пособие по безработице автоматически по верхней планке — в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей. И сделать оформление пособий дистанционным.

3. Семьям с детьми, где родители временно безработные, в ближайшие 3 месяца дополнительно выплачивать ещё по 3 тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

4. Расширить для большего количества людей каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.

5. Автоматически продлять паспорта, водительские права, другие удостоверения не менее чем на 3 месяца. Сейчас людям не до хождений по инстанциям.

ПРОСЬБА К ЛЮДЯМ

«Муторно и тошно, но выбора нет»

- Понимаю, что уже накопились усталость, серьёзный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Постоянно находиться в четырёх стенах муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Испытания самоизоляции надо выдержать.

«Победим и эту заразу»

- Всё проходит, и это пройдёт.

Наша страна не раз проходила через серьёзные испытания: и печенеги её терзали, и половцы, – со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную.