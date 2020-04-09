Песков рассказал, откуда в выступлении Путина взялась фраза про печенегов и половцев

9 Апр 2020 2020-04-09T13:14:29+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Пексов объяснил, почему в выступлении президента 8 апреля появилось упоминание о печенегах и половцев.

Напомним, Владимир Путин провел совещание с губернаторами в видеоформате, главной темой стала борьба с распространением коронавируса в России. Глава государства напомнил, что страна не раз сталкивалась с непростыми ситуациями в истории, и коронавирус - еще одно испытание, которое предстоит пережить. Он призвал придерживаться правила самоизоляции, хотя признал, что возможно, нахождение дома станет для многих испытанием.

Дмитрий Песков сообщил, что о печенегах и половцах президент напомнил по своей инициативе в выступении:

- То есть, это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление,- объяснил пресс-секретарь президента. Сообщает ТАСС.

Он напомнил, что территория, на которой находится Украина, исторически была Киевской Русью.

- И действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку,- сказал Песков.

ИСТОЧНИК KP.RU