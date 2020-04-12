2020-04-12T15:06:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог рассказал, как отбирали 60 добровольцев на испытания российской вакцины от коронавируса

С 29 июня в "Векторе" начнут испытывать препарат от коронавируса на людях
Юлия КЕКОВА
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«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Эффективная вакцина от коронавируса - то, чего ждет весь мир во время пандемии и то, к созданию чего стремятся десятки ученых для спасения жизней людей.

Центр вирусологии «Вектор» сделал важное заявление: с 29 июня там начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях. Для этого были отобраны 60 добровольцев. В их числе - один из разработчиков препарата Ильназ Иматдинов. Как отбирают таких людей и через что им придется пройти, в материале «Комсомольской правды - Новосибирск».

До пандемии «Вектор» размещал объявления у себя на сайте и в местной кольцовской медсанчасти № 163, что ищет людей для добровольного тестирования различных препаратов.

Какую сумму вознаграждения получат те, кому предстоит первыми испытать на себе вакцину от covid-19, пока держат в тайне.

Однако стать "вакциноиспытателем" может далеко не каждый. Сначала необходимо сдать анализы, причем сделать это нужно на месте. Медики будут делать забор крови, мочи, проверять на гепатит и ВИЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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