2020-04-12T15:47:06+03:00
Общество

Иммунолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от переболевших

Врачи считают, что заболевание длится дольше, чем острый период болезни
Юлия САЛЬНИКОВАИгорь ИЗМАЙЛОВ
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Вирус выделяется даже после того, как исчезли симптомыВирус выделяется даже после того, как исчезли симптомыФото: REUTERS
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Иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда", являются ли переносчиками коронавиурса люди, которых выписали из больницы.

Ранее китайские ученые выступили с заявлением, что даже после того, как пациент выписан из больницы, то есть у него был отрицательный тест на коронавирус и исчезли симптомы, он может быть заразен для окружающих до 14 дней.

- Само заболевание длится дольше, чем острый критический период. Сам инфекционный процесс заканчивается, когда иммунная система выгоняет полностью вирус из организма,- объяснил доктор.

Тяжелые формы коронавируса возникают у людей с ослабленным иммунитетом. Защитные системы организма просто не смогли справиться с вирусом на начальном этапе - отсюда осложнения. Такие пациенты являются вирусовыделителями. От интенсивности болезни зависит объем "выбрасываемых" в воздух частиц вируса.

- Иммунитет, конечно, вырабатывается. Просто те люди, которые выдают вот эти тяжелые формы COVID-19, они изначально с ослабленным иммунитетом. Поэтому им нужно больше времени, чтобы иммунная система справилась и освободила их организм от вируса. И они дольше остаются вирусовыделителями,- говорит эксперт.

Поэтому всем бывшим коронавирусным пациентам дают рекомендации в течение еще двух недель после выписки находиться на домашнем карантине.

- Побывать на искусственной вентиляции легких – организму надо восстанавливаться достаточно долго. Не надо никуда бежать по лестницам, на улицу радостно. Вы можете просто получить кардиологические осложнения и сердечнососудистые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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