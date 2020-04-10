Мексика согласилась на сокращение добычи нефти после переговоров с США

10 Апр 2020 2020-04-10T15:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Мексика согласилась на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК. На уступки мексиканцы пошли после переговоров с США.

Вчера 9 апреля состоялся первый день переговоров представителей нефтедобывающих стран. Прошлые переговоры проходили в марте и закончились расторжением сделки - договориться о дополнительном сокращении не удалось.

Отсутствие нового соглашения сказалось на мировых ценах на нефть - стоимость сырья упала за сутки почти на 30 процентов. Спустя месяц страны вновь сели за стол переговоров, но 9 апреля Мексика отказалась от принятых остальными условий. Предложено коллективно сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день, после чего ожидают от других стран (не входящих в ОПЕК, но являющихся добытчиками нефти) сократить свои показатели 5 миллионов баррелей в сутки.

Переговоры продолжились 10 апреля. Сделка фактически зависела от согласия Мексики. В итоге, президент Мексики Обрадор заявил, что сокращение страной добычи на 100 тыс баррелей в сутки согласовано с Трампом, сообщают "Известия". Американцы в свою очередь планируют сократить добычу в США еще на 250 тысяч баррелей.

ИСТОЧНИК KP.RU