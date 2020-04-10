2020-04-10T15:38:44+03:00
В мире

Мексика согласилась на сокращение добычи нефти после переговоров с США

10 апреля продолжились переговоры представителей стран ОПЕК
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мексика согласилась на условия других странМексика согласилась на условия других странФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

Мексика согласилась на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК. На уступки мексиканцы пошли после переговоров с США.

Вчера 9 апреля состоялся первый день переговоров представителей нефтедобывающих стран. Прошлые переговоры проходили в марте и закончились расторжением сделки - договориться о дополнительном сокращении не удалось.

Отсутствие нового соглашения сказалось на мировых ценах на нефть - стоимость сырья упала за сутки почти на 30 процентов. Спустя месяц страны вновь сели за стол переговоров, но 9 апреля Мексика отказалась от принятых остальными условий. Предложено коллективно сократить добычу на 10 миллионов баррелей в день, после чего ожидают от других стран (не входящих в ОПЕК, но являющихся добытчиками нефти) сократить свои показатели 5 миллионов баррелей в сутки.

Переговоры продолжились 10 апреля. Сделка фактически зависела от согласия Мексики. В итоге, президент Мексики Обрадор заявил, что сокращение страной добычи на 100 тыс баррелей в сутки согласовано с Трампом, сообщают "Известия". Американцы в свою очередь планируют сократить добычу в США еще на 250 тысяч баррелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке
Роспостребнадзор: около 25% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов
Состояние здоровья Бориса Джосона: зараженный коронавирусом премьер "только начал поправляться"
Минздрав: здравоохранение испытывает стресс по средствам защиты и ИВЛ
Путин призвал сохранить лидерство России в космосе
Кремль: в сделке ОПЕК+ нет проигравших, все выиграли
Путин поручил усилить контролю за соблюдением самоизоляции
Королева Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Застрявшие в Сеуле россияне рассказали, как живут в аэропорту
В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут
Мексика согласилась на сокращение добычи нефти после переговоров с США
Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнеса
Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса
Кабмин усиливает поддержку россиян с ипотекой
Олимпиада в Токио может не состояться в 2021 году, если не обуздать пандемию коронавируса
Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США