Коронавирус в Московской области, последние новости на 13 апреля 2020: 278 новых случая и усиление полицейских нарядов

13 Апр 2020 2020-04-12T21:28:21+03:00

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За последние сутки на территории Подмосковья заболели еще 278 человек, среди них 9 детей. Всего зараженных в Московской области уже 1360 человек. Увы, но ежедневное число инфицированных значительно растет. И больше всего их в Люберцах, Химках, Красногорске, в Ленинском округе и Одинцове.

13 апреля заболели 125 человек в возрасте от 18 до 45 лет, еще 88 - от 46 до 64 лет, 56 инфицированных - старшего возраста (до 93 лет) и еще 9 детей. Выздоровевших и выписанных 75. Умерших 18.

Напомним, в Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер, в том числе к пропускному режиму, который, как и в Москве, будет касаться граждан, передвигающихся на личном и общественном транспорте. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне сообщил, что полиции на улицах в ближайшее время будет значительно больше и жителям придется отвечать на неприятные вопросы. «Где были?» - «С кем?» - «Куда идете?» - и тому подобные. Все, кто работает на фабриках, обеспечивающих население необходимыми товарами (или, например, в больницах), должны будут иметь с собой бумагу, подтверждающую, что человек работает в том или ином месте. Сфера услуг по-прежнему остается закрытой. Тем, кто вышел погулять с собакой возле дома, документы не понадобятся. Но все же паспорт с регистрацией лучше иметь при себе.

Тем временем в социальных сетях в пресс-службе губернатора вновь напомнили, что оформить пропуск в Подмосковье можно будет с 13 апреля на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru (или по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправив сообщение на специальный короткий номер 0250). Оно дает право ездить на машине на работу или на дачу. Или в отдаленный магазин.

Оперативный штаб по ситуации в области также сообщил, что «к концу апреля в Подмосковье будет развернуто более 7 тыс инфекционных коек, из них 4,6 тыс оснастят подачей кислорода и 600 - аппаратами ИВЛ». В городских округах и МОНИКИ перепрофилируют 16 больничных корпусов и отделений.

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ИСТОЧНИК KP.RU