2020-04-12T15:12:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: «Полиции на улицах будет больше, готовьтесь отвечать на неприятные вопросы»

В Московской области готовятся к введению пропускного режима
Павел КЛОКОВ
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Подмосковье не отстает от столицы и параллельно ей также вводит пропускной режим на своей территории.Подмосковье не отстает от столицы и параллельно ей также вводит пропускной режим на своей территории.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Подмосковье не отстает от столицы и параллельно ей также вводит пропускной режим на своей территории.

- По сути это карантин, который запрещает выходить из дома, - заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1». - А если ты выходишь, то только на работу. Или за продуктами (гипермаркеты по-прежнему будут открыты). Мы готовимся к поэтапному введению пропускного режима. Контроль уже в самое ближайшее время будет более высокого уровня. На улицах будет больше сотрудников ГИБДД, полиции, Росгвардии. Они будут патрулировать улицы. И интересоваться целью вашего выхода из дома. Вопросы, может, не очень приятные, но на них придется отвечать.

По словам руководителя области, все, кто работает на фабриках, обеспечивающих население необходимыми товарами, или, например, в аптеках или больницах, должны будут иметь с собой бумагу, подтверждающую, что человек работает в том или ином месте.

- Сфера услуг (кафе, парикмахерские и так далее) по-прежнему остается закрытой, - добавил Воробьев. - Никаких документов не понадобится тем, кто вышел погулять с собакой возле дома. Или отправился в ближайший магазин.

В пресс-службе губернатора напоминают, что оформить пропуск в Подмосковье можно будет с 13 апреля на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru, или по телефону горячей линии 8-800-550-50-30 или отправив сообщение на специальный короткий номер 0250. Оно дает право ездить на машине на работу или на дачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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