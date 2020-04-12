Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки

Оперативный штаб Московской области по ситуации с коронавирусом сообщает: за последние сутки в Подмосковье выявлено 278 новых случаев заболевания коронавирусом. Из них 9 детей.

Остальные:

125 человек - от 18 до 45 лет;

88 человек - от 46 до 64 лет;

56 человек - от 65 до 93 лет.

- Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 1360 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - подытожили в штабе. - Скончались 18 человек. Выздоровели и выписались 75 человек.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в самое ближайшее время улицы во всех населенных пунктах будут патрулировать полицейские. Наряды усилят. Прохожих будут останавливать и интересоваться целью выхода из дома. Если человек будет идти на работу, ему нужно иметь с собой бумагу, подтверждающую, что он работает в том или ином месте.

Кроме этого, на дорогах, как и в Москве, с 15 апреля заработает пропускной режим. Перед любой поездкой на личном и общественном транспорте нужно будет получить цифровой пропуск. Бесплатно. Сделать это можно будет с завтрашнего дня (13 апреля) на региональном портале госуслуг uslugi.mosreg.ru (или по телефону горячей линии 8-800-550-50-30, или отправив сообщение на специальный короткий номер 0250).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772607" frameborder="0"></iframe> Опустевшая Москва с дрона.

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