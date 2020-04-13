Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 апреля 2020 года составило 687 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T07:27:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 13 апреля 2020 года составило 687 человека. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 188 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксированы уже 10158 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 1306 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них (45%) – люди моложе 45 лет, 3,5% заболевших – дети. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в связи со сложной ситуацией в столичных больницах решили увеличить коечный фонд. Изначально планировалось развернуть 20 тысяч коек для больных коронавирусом, но позже решили существенно увеличить эту цифру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU