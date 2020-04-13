2020-04-13T02:53:23+03:00
Политика

Косачев: В странах ЕС ходит много фейков о ситуации с коронавирусом в России

Российский сенатор в интервью европейскому каналу развенчал слухи о пандемии в нашей стране
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевГлава комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачевФото: Аца КОШТЭ
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В странах Евросоюза активно распространяется ложная информация о России, особенно много слухов ходит о ситуации с коронавирусом COVID-19 в нашей стране. Об этом заявил в интервью телеканалу «Евроньюс» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Он отметил, что в целом не соответствует действительности вся информация, «которая сейчас идет по коронавирусу в России».

«Все время пишется о том, что Кремль утаивает истинную информацию о масштабах эпидемии, что у нас не хватает лекарств, что у нас не хватает аппаратов ИВЛ, что у нас не хватает средств защиты, и вообще в России точно катастрофа еще больше, чем в Италии и Испании, в других странах ЕС – это тоже фейк», - сказал российский сенатор.

Он также обратил внимание собеседников на то, что в адрес нашей страны также нередко звучат обвинения в том, что она якобы создает и распространяет фейки о коронавирусе, но, как подчеркнул Косачев, во-первых, России «это просто не нужно».

«А во-вторых, мы заинтересованы не в слабом и разобщенном, а в сильном и консолидированном Европейском союзе», - приводит его слова ТАСС.

Парламентарий добавил, что некоторые входящие в НАТО страны Евросоюза не в состоянии выработать собственное отношение к России, «а мы бы хотели, чтобы у ЕС была собственная политика на российском направлении».

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, какие фейки про коронавирус запускают в соцсетях различные интернет-тролли. Политолог и социолог Михаил Галицкий пояснил, кто и зачем распространяет ложные слухи в Сети.

10 шагов по профилактике коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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