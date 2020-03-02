Осторожно, фейк-атака: В России уже по 20 тысяч заболевших коронавирусом в каждом городе? Ну хватит врать-то!
Ну вот и дождались. Коронавирус в России взяли на вооружение профессиональные бойцы «диванных войск». Того самого Сетевого Информационного фронта, который периодически подкидывает нам то по тысяче ложнозаминированных школ в день, то по тысяче бедных бабушек у касс супермаркетов, которым вдруг не хватило 50 рублей на конфеты, и блогеры кинулись им помогать, выдавливая праведную слезу гнева у благодарных читателей: до чего режим довел стариков.
В принципе, коронавирус просто не мог не стать булыжником в руках такого информационного «пролетариата». Слишком удобная тема. Слишком легко в нее поверить, если не проверять и не включать мозги. Тем более — если поверить хочется.
Итак. В Интернет вброшена фейковая аудиозапись, на которой девушка просит «максимально распространить информацию, будто в Москве «20 ТЫСЯЧ заболевших коронавирусом».
Все по классическим канонам пропаганды: «Ходим в масках! Не ходим в местах скопления людей! Никуда не ездим! Бережем друг друга и запасаемся продуктами. Говорят, что будут пустые магазины». И так далее.
Страшно?
Еще как!
А теперь давайте разберем - почему данная информация – фейк?
Первое. Все независимые источники сообщают, что во всей России зафиксировано лишь несколько случаев заражения.
Так ситуация выглядит на самом деле
В частности, coronavirus-monitor.ru сообщает, что в России за все время зафиксированы 5 случаев заболевания коронавирусом: 2 у граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском каре, а также у 3 россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess.
Второе. Абсолютно похожая информация активно тиражируется в соцсетях в разных городах страны с примерно одинаковыми формулировками. Как говорится, следите за руками и названиями городов:
Страшилка из Ростова
Сообщение из ВоронежаФото: ВКонтакте
А это уже паникует ЧувашияФото: ВКонтакте
Все те же 20 тысячФото: ВКонтакте
Из Италии видней
Третье. Подобные фейки запускают уже не первый раз.
С января этого года в соцсетях и некоторых интернет-ресурсах на россиян обрушился большой поток лживых сообщений на фоне коронавируса. Так, в регионах распространялись слухи о том, что «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей», «официальные источники сообщают о сотнях погибших».
Позже люди пытались продвигать свой бизнес – кто-то рекламировал особую курительную смесь, кто-то сорт крепкого алкоголя. Главное – это все якобы поможет защититься от страшной болезни. И все это можно купить — налетай.
Наращивание ресниц против коронавируса.
Четвертое. Все это повторяет работу украинских пранкеров, раздувавших панику вокруг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области.
Пранкер Вольнов устроил панику после пожара в Кемерово
Помните, когда пранкер Вольнов пустил в российских соцсетях информацию о «более 300 погибших».
Не исключено, что в процессе анализа выяснится, что фейк про 20.000 заболевших в Москве окажется в отчете очередных информационных сил Украины.
Пятое. Волна распространения фейков о коронавирусе идет по всему миру
Например, более 40 СМИ перепечатали ложную новость о том, что Папа Римский болен коронавирусом.
Фейки распространяются и в соседней Белоруссии.
У соседей тоже пытаются вызвать панику
Письма рассылались со взломанных ящиков
Шестое. Российские специалисты в области ИТ-безопасности уже заявили, что благодаря использованию технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения.
Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей.
Эта информационная атака распространяется через ботов, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Причем, вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детсадах, школах („группы мам“), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др. На сегодня зафиксировано более 9500 (!) постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.
Авторы вбросов будут найдены!
Какова цена таким вбросам и можно ли им верить? Вроде бы все слишком очевидно — верить нельзя, а цена — огромна, поскольку они сеют панику, и для того, чтобы успокоить людей, потом приходится тратить кучу сил и времени, отвлекая ресурсы от той же борьбы с коронавирусом или другими угрозами.
Что этому Сетевому Информационному фронту можно противопоставить? Только собственный разум и объяснение своим знакомым, друзьям в той же Сети — ребята, ну какие к черту 20 тысяч заболевших, какое сокрытие властями, какие переполненные больницы? Вы в своем уме? В наш интернет-век скрыть такое было бы невозможно никак, в принципе. Доказательства на стол!
Нет доказательств? Одна девушка сказала? Тогда, извините, вы — или бот. Или паникер.
Давайте будем разумнее и ответственнее друг за друга.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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