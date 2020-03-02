Осторожно, фейк-атака: В России уже по 20 тысяч заболевших коронавирусом в каждом городе? Ну хватит врать-то!

Ну вот и дождались. Коронавирус в России взяли на вооружение профессиональные бойцы «диванных войск». Того самого Сетевого Информационного фронта, который периодически подкидывает нам то по тысяче ложнозаминированных школ в день, то по тысяче бедных бабушек у касс супермаркетов, которым вдруг не хватило 50 рублей на конфеты, и блогеры кинулись им помогать, выдавливая праведную слезу гнева у благодарных читателей: до чего режим довел стариков.

В принципе, коронавирус просто не мог не стать булыжником в руках такого информационного «пролетариата». Слишком удобная тема. Слишком легко в нее поверить, если не проверять и не включать мозги. Тем более — если поверить хочется.

Итак. В Интернет вброшена фейковая аудиозапись, на которой девушка просит «максимально распространить информацию, будто в Москве «20 ТЫСЯЧ заболевших коронавирусом».

Все по классическим канонам пропаганды: «Ходим в масках! Не ходим в местах скопления людей! Никуда не ездим! Бережем друг друга и запасаемся продуктами. Говорят, что будут пустые магазины». И так далее.

Страшно?

Еще как!

А теперь давайте разберем - почему данная информация – фейк?

Первое. Все независимые источники сообщают, что во всей России зафиксировано лишь несколько случаев заражения.

Так ситуация выглядит на самом деле

В частности, coronavirus-monitor.ru сообщает, что в России за все время зафиксированы 5 случаев заболевания коронавирусом: 2 у граждан Китая в Тюменской области и Забайкальском каре, а также у 3 россиян, эвакуированных в Казань с лайнера Diamond Princess.

Второе. Абсолютно похожая информация активно тиражируется в соцсетях в разных городах страны с примерно одинаковыми формулировками. Как говорится, следите за руками и названиями городов:

Страшилка из Ростова

Сообщение из ВоронежаФото: ВКонтакте

А это уже паникует ЧувашияФото: ВКонтакте

Все те же 20 тысячФото: ВКонтакте

Из Италии видней

Третье. Подобные фейки запускают уже не первый раз.

С января этого года в соцсетях и некоторых интернет-ресурсах на россиян обрушился большой поток лживых сообщений на фоне коронавируса. Так, в регионах распространялись слухи о том, что «из-за высокого уровня опасности пришлось уехать за город всей семьей», «официальные источники сообщают о сотнях погибших».

Позже люди пытались продвигать свой бизнес – кто-то рекламировал особую курительную смесь, кто-то сорт крепкого алкоголя. Главное – это все якобы поможет защититься от страшной болезни. И все это можно купить — налетай.

Наращивание ресниц против коронавируса.

Четвертое. Все это повторяет работу украинских пранкеров, раздувавших панику вокруг пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемеровской области.

Пранкер Вольнов устроил панику после пожара в Кемерово

Помните, когда пранкер Вольнов пустил в российских соцсетях информацию о «более 300 погибших».

Не исключено, что в процессе анализа выяснится, что фейк про 20.000 заболевших в Москве окажется в отчете очередных информационных сил Украины.

Пятое. Волна распространения фейков о коронавирусе идет по всему миру

Например, более 40 СМИ перепечатали ложную новость о том, что Папа Римский болен коронавирусом.

Фейки распространяются и в соседней Белоруссии.

У соседей тоже пытаются вызвать панику

Письма рассылались со взломанных ящиков

Шестое. Российские специалисты в области ИТ-безопасности уже заявили, что благодаря использованию технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения.

Сегодня специалистами Group-IB был выявлен и проанализирован информационный вброс, согласно которому якобы скрываются данные о массовом заражении коронавирусом москвичей.

Эта информационная атака распространяется через ботов, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах. Причем, вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детсадах, школах („группы мам“), на женскую аудиторию в сети, форумы мам и др. На сегодня зафиксировано более 9500 (!) постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.

Авторы вбросов будут найдены!

Какова цена таким вбросам и можно ли им верить? Вроде бы все слишком очевидно — верить нельзя, а цена — огромна, поскольку они сеют панику, и для того, чтобы успокоить людей, потом приходится тратить кучу сил и времени, отвлекая ресурсы от той же борьбы с коронавирусом или другими угрозами.

Что этому Сетевому Информационному фронту можно противопоставить? Только собственный разум и объяснение своим знакомым, друзьям в той же Сети — ребята, ну какие к черту 20 тысяч заболевших, какое сокрытие властями, какие переполненные больницы? Вы в своем уме? В наш интернет-век скрыть такое было бы невозможно никак, в принципе. Доказательства на стол!

Нет доказательств? Одна девушка сказала? Тогда, извините, вы — или бот. Или паникер.

Давайте будем разумнее и ответственнее друг за друга.