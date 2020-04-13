Вузы помогут студентам с трудоустройством во время пандемии

13 Апр 2020 2020-04-13T09:55:58+03:00

Студентам помогут с трудоустройством во время пандемии коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодые люди могут найти подработку в call-центрах, техподдержке, санобработке, а также ассистентами преподавателей

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Во время пандемии коронавируса крупные вузы решили помочь своим студентам трудоустроиться. Одним из первых программу помощи запустил Томский государственный университет. Студентам предложат работу в call-центрах, техподдержке, санобработке, а также ассистентами преподавателей, находящихся в группе риска.

- Почти у половины студентов ухудшилось материальное положение после введения режима самоизоляции. Многие трудились ранее официантами, аниматорами, барменами, а сегодня эти специальности фактически не существуют, - рассказал начальник управления социальной и молодежной политики ТГУ Алексей Васильев.

Оказалось, что вуз способен предоставить студентам более сотни различных видов занятости.

- Есть необходимость в оцифровке архивов, музеев, есть разные фонды, которые требуют упорядочивания, есть большой запрос на цифровых ассистентов преподавателей в условиях перехода на дистанционный формат обучения, изготовление масок, — отметил начальник управления молодежной политики ТГУ.

Уже сейчас в базе более 200 вакансий, большинство позволяют работать в дистанционном режиме. Предполагается, что к концу апреля число трудоустроенных студентов возрастет до 1,5 тысяч человек.

В Минобрнауки поддержали программу и планируют распространить проект на другие регионы. В ближайшее время биржи вакансий появятся в Калининградской области и на Дальнем Востоке. Курировать эти проекты будут Балтийский федеральный университет имени Канта и Дальневосточный федеральный университет.

Предполагается, что студенты смогут совмещать подработку с учебой. Желающие смогут выбрать между полной и неполной формой занятости. Сам проект рассчитан на четыре месяца, пишет газета "Известия".

Тем временем представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности, которую могут нести в себе медицинские маски. Опасность заключается в том, что человек в маске, из-за ложного чувства защищенности, порой забывает о других мерах предосторожности: мыть руки или соблюдать дистанцию, пишет "Дни.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU