2020-04-13T12:35:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Киево-Печерская лавра закрывается на карантин

В монастыре уже 90 зараженных коронавирусом
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Администрация закрыла Киево-Печерскую лавру на карантин из-за распространения коронавируса. Фото: официальный сайт Киево-Печерской лавры lavra.uaАдминистрация закрыла Киево-Печерскую лавру на карантин из-за распространения коронавируса. Фото: официальный сайт Киево-Печерской лавры lavra.ua
Изменить размер текста:

Сегодня, 13 апреля, Киевская городская государственная администрация закрыла Киево-Печерскую лавру на карантин из-за распространения коронавируса. В монастыре уже 90 зараженных инфекцией, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о закрытии монастыря приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы государства. За минувшие сутки в городе медики зафиксировали 79 случаев заражение коронавирусом, при этом 63 из них были обнаружены в Киево-Печерской лавре.

- Сегодня мы направим в лавру мобильные рентгены и бригаду врачей для сбора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания, - сообщил глава города. Мэр так обратился к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они проконтролировали соблюдение требования о закрытии лавры на карантин.

Ранее настоятель лавры госпитализирован. У владыки Павла проблемы с давлением и сахарный диабет, в настоящее время его поместили в обычную палату. Настоятель Киево-Печерской лавры сдал тест на коронавирус в начале апреля после того, как у него поднялась температура. Позже по результату из лаборатории врачи подтвердили у него заражение коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил правительству рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды
Тест-систему на выявление иммунитета к коронавирусу могут запустить в течение недели
Участник угона Ту-154 в Пакистан рассказал о событиях 30-летней давности
В туалетной бумаге обнаружили энтеробактерии
Адвокат рассказал, можно ли оспорить штрафы за нарушение пропускного режима в Москве
Стивен Кинг попросил не сравнивать коронавирус с гриппом-убийцей из его романа «Противостояние»
В Кремле рассказали о контактах Путина и Трампа
Состояние здоровья Надежды Бабкиной: артистке стало лучше, но врачи боятся давать прогнозы
Вирусолог предсказал мутацию коронавируса
«У страха глаза велики»: Песков отреагировал на опасения, что из-за кризиса вернутся 90-е
Минздрав порекомендовал рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус
Число заболевших коронавирусом в России растет на 17-18% в день
Эксперт рассказала о смене динамики распространения коронавируса в России
Цифровые пропуска для самозанятых граждан в Москве в период коронавируса: как оформить и кому необходимы