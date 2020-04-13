Киево-Печерская лавра закрывается на карантин

13 Апр 2020 2020-04-13T12:35:50+03:00

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Сегодня, 13 апреля, Киевская городская государственная администрация закрыла Киево-Печерскую лавру на карантин из-за распространения коронавируса. В монастыре уже 90 зараженных инфекцией, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Решение о закрытии монастыря приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям столицы государства. За минувшие сутки в городе медики зафиксировали 79 случаев заражение коронавирусом, при этом 63 из них были обнаружены в Киево-Печерской лавре.

- Сегодня мы направим в лавру мобильные рентгены и бригаду врачей для сбора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания, - сообщил глава города. Мэр так обратился к сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они проконтролировали соблюдение требования о закрытии лавры на карантин.

Ранее настоятель лавры госпитализирован. У владыки Павла проблемы с давлением и сахарный диабет, в настоящее время его поместили в обычную палату. Настоятель Киево-Печерской лавры сдал тест на коронавирус в начале апреля после того, как у него поднялась температура. Позже по результату из лаборатории врачи подтвердили у него заражение коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU