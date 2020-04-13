2020-04-13T13:19:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Стивен Кинг попросил не сравнивать коронавирус с гриппом-убийцей из его романа «Противостояние»

Писатель признался, что ему становится не по себе, когда его книгу называют пророческой
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Стивен Кинг призвал не сравнивать коронавирус с вирусом из его "Противостояния"Стивен Кинг призвал не сравнивать коронавирус с вирусом из его "Противостояния"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американский писатель, автор триллеров и ужастиков Стивен Кинг признался, что ему становится не по себе, когда люди сравнивают пандемию коронавируса с заболеванием из его романа «Противостояние». В своей книге «король ужасов» описал смертельный вирус, который становится причиной гибели почти всего человечества. Теперь же поклонники творчества Кинга называют книгу пророческой.

«Люди говорят мне: «Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга». И единственный мой им на это ответ: «Мне очень жаль», - приводит слова писателя телеканал «360».

Более того Кинг отметил, что в такие моменты ему не очень комфортно быть самим собой. Писатель добавил, что сам он не видит никакой связи между коронавирусом и вирусом из его «Противостояния».

В настоящее время Кинг, как и большинство американцев, находится в режиме самоизоляции и трудится над своей новой книгой с рабочим названием «Если это кровоточит». Он добавил, что его не очень беспокоит пандемия. Дискомфорт вызывает только необходимость оставаться все время дома, пишет газета «Известия».

«Это не паника и не страх. Какое-то гнетущее беспокойство, которое наверняка сейчас чувствует большинство людей, когда запрещает себе выходить на улицу», — отметил писатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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