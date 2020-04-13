2020-04-13T15:23:24+03:00
В мире

В Рио-де-Жанейро статую Христа «одели» в халат врача

Таким образом организаторы акции поблагодарили медиков со всего мира [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Рио-де-Жанейро статую Христа «одели» в халат врачаВ Рио-де-Жанейро статую Христа «одели» в халат врачаФото: скриншот с видео
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На Пасху Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо «одели» в халат врача в знак солидарности с медицинскими работниками со всего мира, которые борются с коронавирусной инфекцией.

«Это послание надежды в непростой период мировой пандемии», - заявил архиепископ бразильского города, кардинал Орани Жуан Темпеста.

Новый вид статуя получила благодаря подсветке. На монументе также появилось слово «Спасибо» на нескольких языках, включая португальский, английский, испанский, итальянский, немецкий, французский, китайский, арабский и русский.

Кроме того, статую подсветили в цвета национальных флагов стран, которые наиболее сильно пострадали от коронавируса - США, Испании, Италии и Китая, а также самой Бразилии.

По последним данным в мире зарегистрировано 1 853 155случаев заболевания коронавирусом. Жертвами инфекции стало более 114 тысяч человек, выздоровели – более 423 625. США лидируют по числу заболевших и погибших от коронавируса. В стране зарегистрировано 560 433 заболевших COVID-19, из них погибли 22 115.

Статую Христа в Рио-де-Жанейро одели в халат врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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