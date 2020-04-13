Путин: Необходимо обеспечить врачей доплатой за особые условия и наличием защитных средств

13 Апр 2020 2020-04-13T15:41:28+03:00

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Президент России Владимир Путин поручил задействовать потенциал всех медицинских учреждений и медицинских вузов. Президент также сказал, что врачей необходимо обеспечить доплатой за особые условия труда. Также необходимо устранить дефицит защитных средств. Об этом президент Путин заявил в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Сайт kp.ru ведёт трансляцию совещания.

ИСТОЧНИК KP.RU