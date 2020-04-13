Владимир Путин проведет совещание по коронавирусу 13 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин 13 апреля 2020 года обратился к гражданам в связи с распространением коронавируса. Обращение состоится в рамках совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране во второй половине дня, в районе 15:00.

Пресс-секретарь российского лидера сообщил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции. Свой доклад по эпидемиологической ситуации представит вице-премьер Татьяна Голикова, по ситуации в Москве - мэр столицы Сергей Собянин.

«В данной ситуации на личной встрече Путин хочет получить доклад о том, как обстоят дела и что нужно для того, чтобы система работала быстро, без задержек и эффективно», - рассказал представитель Кремля

Как сообщал сайт kp.ru, число заболевших коронавирусом в России на 13 апреля достигло 18 328, увеличившись за минувшие сутки на 2 558. Новые случаи были зарегистрированы 62 регионах страны.

Напомним, президент уже трижды обращался к россиянам в связи с распространением коронавируса. Владимир Путин объявил нерабочей сначала последнюю неделю марта, затем - весь апрель, выступил с предложениями по поддержке россиян, а также бизнеса.