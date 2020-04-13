2020-04-13T17:07:51+03:00
Политика

Владимир Путин - о коронавирусе: Обстановка меняется ежедневно, и к сожалению, не в лучшую сторону

Президент потребовал просчитать все варианты развития эпидемии [видео]
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент потребовал просчитать все варианты развития эпидемии. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезидент потребовал просчитать все варианты развития эпидемии. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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- Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно, и к сожалению, не в лучшую сторону, - Владимир Путин начал совещание по борьбе с эпидемией коронавируса с последних новостей, которые никого не радовали. - Увеличивается число заболевших людей, причём всё больше случаев именно тяжёлого протекания болезни. Ближайшие недели станут во многом определяющими.

Путин: Пик эпидемии ещё не пройден.

В формате уже привычной видеоконференции перед президентом в телевизоре в квадратах разместились вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

- Нам нужен объективный прогноз, - напомнил Путин. - И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трёх, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки. И прошу докладывать мне об этом ежесуточно.

Глава государства потребовал предусмотреть все сценарии развития ситуации - «даже самые сложные и экстраординарные», чтобы оперативно корректировать действия медиков.

- Нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, - перечислял задачи президент. - Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы.

Путин: Нужно создать госрезерв для борьбы с коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что основное увеличение заболеваемости - 72,3%, приходится на два региона: Москву и Московскую область, так как они раньше всех вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией.

- Всего сейчас мы разворачиваем и планируем к развертыванию 95 тысяч коек во всех регионах, - заявила вице-премьер. - 40 тысяч из них уже развернуты. Мы завершим сегодня дополнительный финансовый расчет для поддержки регионов для разворачивания этих коек дополнительно к тем 33 миллиардов рублей, которые уже были выделены.

Как рассказала Голикова, большинство регионов сейчас отстает в прохождении эпидемии от Москвы на три-четыре недели. А это значит, что у них есть время, чтобы подготовиться.

- У нас очень много проблем, нам особенно хвастаться нечем, и не нужно расслабляться, - обратился Путин и к тем, кто участвовал в совещании, и к тем, кто смотрел его в регионах. - У нас пик не пройден еще даже в Москве. Поэтому считаю меры, которые введены городскими властями, оправданными. Важно только, чтобы все технические и административные вопросы до конца отработаны и не создавали дополнительных проблем для граждан.

Президент особо обратил внимание губернаторов.

- У вас есть еще запас времени, но он быстро тает, - сказал Путин. - Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами страны. Если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность со всеми вытекающими последствиями. И не только административного характера! Сегодня было упомянуто о некоторых субъектах, где если не вспышка эпидемии, то значительный рост. Это результат разгильдяйства просто! По другому не могу это назвать.

Владимир Путин - о недоработках и халатности в борьбе с коронавирусом.

Путин: Нужно создать госрезерв для борьбы с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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