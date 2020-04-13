В Ленинградской области открылись шесть лабораторий для тестов на коронавирус

13 Апр 2020 2020-04-13T16:43:21+03:00

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В Ленинградской области открылись шесть новых лабораторий для проведения тестов на COVID-19. Благодаря этому больницы увеличили число обследуемых пациентов: каждый день в регионе обрабатывается до 1700 тестов. По данным на 13 апреля в Ленинградской области подтверждены 155 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Мы открыли шесть лабораторий дополнительно к лабораториям Роспотребнадзора, чтобы повысить скорость обследований и увеличить их количество, - рассказал глава регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Одновременно ленинградцы пополнили запасы тестов: накануне в область поступила партия из 5000 нидерландских экспресс-тестов на коронавирус. Их распределяют по больницам и госпиталям, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекцией, в первую очередь в Ленинградскую областную клиническую больницу, Кингисеппскую и Гатчинскую больницы. Экспресс-тест на COVID-19 позволяет получить результат всего за 10 минут. Для него используется кровь из вены или пальца, а также сыворотка и плазма. В случае положительного результата на тесте появятся две или три полоски, в случае отрицательного - одна.

Тесты на коронавирус ленинградцам делают строго по показаниям и направлению врача. Анализы на COVID-19 обязательно сдают те, кто контактировали с уже заболевшими людьми, пациенты перед плановой госпитализацией а также персонал, непосредственно работающий с инфицированными больными.

С начала апреля врачи, медсестры и другой медперсонал, задействованный на борьбу с коронавирусом, получают региональные надбавки к зарплате. Доплаты для медиков введены по инициативе губернатора Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Принял решение о допвыплатах медикам, которые работают с больными коронавирусом в размере среднего заработка - врачам, и 50% медсестрам. Спасибо за ваш труд! - сообщил Александр Дрозденко на своей странице в Инстаграме.