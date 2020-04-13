Google по ошибке заблокировал видео на YouTube с обращением Путина

13 Апр 2020 2020-04-13T16:52:02+03:00

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Во время совещания Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом Google заблокировал видео с обращением президента на видеохостинге YouTube. Роскомнадзор немедленно направил руководству компании запрос с требованием объяснить причины удаления видео.

По мнению специалистов ведомства, заблокировав трансляцию, видеохостинг нарушил статью Конституции Российской Федерации. Как оказалось, Google удалил запись по ошибке, а сам ролик уже восстановлен.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что данный инцидент стал не первым случаем блокировки глобальных информационных СМИ России, в том числе при трансляции ими обращения официальных лиц или политиков по развитию ситуации с распространения коронавирусной инфекции и мерах по противодействию пандемии.

Совещание в формате видеоконференции по вопросам санитарно-эпидемиологической ситуации в стране состоялось 13 апреля. Президент России Владимир Путин отметил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве, поэтому специалистам и граждан государства пока что не стоит расслабляться. Для поддержки медицинских работников, которые сражаются с вирусом, глава государства предложил создать федеральный резерв, в который войдут средства индивидуальной защиты для врачей, медицинское оборудование и препараты против вирусных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU