Путин предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для врачей

13 Апр 2020 2020-04-13T16:26:20+03:00

В резерв могут войти средства индивидуальной защиты, оборудование и лекарства

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Российский Президент Владимир Путин в обращении по поводу ситуации с коронавирусом на совещании в режиме видеоконференции 13 апреля предложил создать единый федеральный резерв средств защиты для медиков.

- Я предлагаю подумать над централизованной закупкой и созданием единого федерального резерва средств индивидуальной защиты медицинских работников, а также оборудования и лекарственных препаратов, применяемых для лечения коронавирусной инфекции, чтобы за счёт такого резерва можно было оперативно помогать регионам и больницам, - сообщил президент.

По словам президента, в стране нужны дополнительные меры, чтобы устранить дефицит средств индивидуальной защиты медицинских работников, которые борются с распространением коронавирусной инфекции.

До этого на совещании глава государства отмечал, что необходимо обеспечить медиков доплатой за особые условия труда и наличием защитных средств, а также устранить дефицит масок и медицинского оборудования в регионах. Обстановку с коронавирусом в России президент назвал «сложной», подчеркнув, что она ежедневно меняется не в лучшую сторону.

Путин проводит совещание по борьбе с коронавирусом: прямая трансляция.Президент Владимир Путин в эти минуты проводит совещание по борьбе с коронавирусом. О ситуации в стране докадывает вице-премьер Татьяна Голикова

ИСТОЧНИК KP.RU